10 літніх образів німкені Соні Лисон, які ви захочете повторити: фото

Модна інфлюенсерка з Берліна Соня Лисон активно веде інстаграм-сторінку та часто потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів. За особистою сторінкою білявки слідкують майже 300 тисяч підписників, тож дівчина щодня тішить свою аудиторію цікавими образами.

Соня любить комфортний і лаконічний образ. Вона рідко одягає підбори, віддаючи перевагу взуттю на плоскій підошві. У модниці є сотні кросівок на всі випадки життя, які вона вдало інтегрує у свої аутфіти.

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Найчастіше Соня одягає джинси та штани, які поєднує з куртками, жакетами, футболками та блузами. Фешіоніста також любить додавати до свого базового гардероба модні кольори – рожевий, зелений, оранжевий. У її арсеналі є майже всі трендові елементи гардероба: сандалі на липучках, джинси з розрізами, велосипедки, подовжений жакет та сорочка.

Щоб обіграти свої образи зірка стрітстайлу не виходить з дому без сонцезахисних окулярів та популярних сумок Bottega Veneta The Mini Jodie, Louis Vuitton Coussin та Dior Caro.

На прогулянку Франкфуртом Соня обрала коричневий жакет та білі широкі штани. У Цюрих модниця одягнула класичні джинси, білий топ та жовту джинсову куртку.

На відпочинок у Мальорку фешіоніста взяла з собою оранжеву довгу сукню, рожеву сорочку з джинсовими шортами та зелений костюм, що складається з короткої сорочки та шортів.

На березі річки Ельба в Гамбурзі стильна білявка позувала на камеру у сірому світшоті оверсайз та чорних велосипедках з кепкою. Вдалий образ вона довершила червоною сумкою-клатчем. На недільну вечерю блогерка приміряла салатовий топ з голубими джинсами та рожевим жакетом.

У Берліні красуня прогулялася у двох красивих сукнях довжини міді бежевого та рожевого кольору. Один образ вона доповнила сандалями та сумкою Chanel, інший – сумкою Louis Vuitton та кросівками New Balance.